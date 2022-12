https://it.sputniknews.com/20221222/russia-min-esteri-sulle-esplosioni-al-nord-stream-la-verita-non-verra-spazzata-sotto-il-tappeto-16813085.html

Russia, min. Esteri sulle esplosioni al Nord Stream: "la verità non verrà spazzata sotto il tappeto"

Russia, min. Esteri sulle esplosioni al Nord Stream: "la verità non verrà spazzata sotto il tappeto"

Dal ministero degli Esteri critiche alle indagini sugli incidenti al gasdotto Nord Stream: nessun Paese dell'Ue sta conducendo una indagine adeguata sulle... 22.12.2022

Mercoledì il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha deplorato il fatto che nessun Paese dell'Unione europea sembra stia conducendo un'indagine adeguata sulle esplosioni che hanno distrutto i gasdotti Nord Stream. In precedenza, gli investigatori in Svezia e Danimarca hanno confermato che le esplosioni erano un sabotaggio, ma si sono fermati prima di nominare i possibili colpevoli.La Russia continuerà a insistere su un'indagine completa e trasparente sulle esplosioni che hanno colpito i gasdotti sottomarini del Nord Stream. "Inoltre, l'indagine dovrebbe continuare con la partecipazione russa", ha sottolineato l'ambasciata.L'ambasciata ha intanto applaudito una recente indagine dei media statunitensi sull'attacco terroristico ai gasdotti internazionali Nord Stream:Il risultato della ricerca dei giornalisti è profondamente scomodo per coloro che continuano ostinatamente a diffamare la Russia in ogni occasione, hanno aggiunto gli inviati, poiché dopo tre mesi di raccolta dati non è stata trovata alcuna prova del presunto "coinvolgimento" della Russia.Ciò non può far altro che deludere i detrattori della Russia, viene sottolineato.Quanto ai colpevoli del sabotaggio, "basta fare le domande giuste".Il rapporto statunitense a cui fa riferimento l'ambasciata ha evidenziato il 21 dicembre che "non ci sono prove a questo punto che la Russia fosse dietro il sabotaggio" dei gasdotti Nord Stream a settembre.Il rapporto citava un anonimo funzionario europeo, con la dichiarazione confermata da altri 23 funzionari diplomatici e dell'intelligence in nove Paesi intervistati.Dopo mesi di indagini, un certo numero di funzionari occidentali ha ammesso in privato che la Russia probabilmente non è coinvolta nelle esplosioni, riferisce il giornale.Anche coloro che considerano ancora la Russia il principale sospettato, secondo quanto riferito, riconoscono che l'attacco non può essere attribuito in modo inequivocabile a nessun Paese, aggiunge il rapporto.Ciò è spiegato principalmente dal fatto che le persone che hanno familiarità con l'esame forense non sono riuscite a collegare Mosca all'incidente.Inoltre, Washington, che secondo quanto riferito intercetta regolarmente la corrispondenza tra funzionari russi e militari, non ha scoperto alcun segno che Mosca nasconda il suo coinvolgimento nell'attacco, hanno detto i funzionari.Secondo quanto riferito, alcuni rappresentanti europei si sono rammaricati del fatto che molti leader globali abbiano accusato il Cremlino delle esplosioni, ignorando i possibili moventi di altri Paesi e organizzazioni terroristiche.

