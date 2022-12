https://it.sputniknews.com/20221222/putin-ha-affermato-che-la-russia-e-stata-presa-in-giro-con-gli-accordi-di-minsk-16817584.html

Putin ha affermato che la Russia è stata "presa in giro" con gli accordi di Minsk

Putin ha affermato che la Russia è stata "presa in giro" con gli accordi di Minsk

Il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin sottolinea come le parti in campo non abbiano rispettato gli accordi stipulati a Minsk. 22.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-22T17:49+0100

2022-12-22T17:49+0100

2022-12-22T17:49+0100

vladimir putin

russia

mosca

geopolitica

mondo

diplomazia

dichiarazioni

washington

accordi di minsk

bielorussia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/15957831_0:0:3015:1697_1920x0_80_0_0_839be96bfad21c3d060b3f4d8a03b6a9.jpg

"La Russia sperava in accordi di pace, ma siamo stati presi in giro", ha detto il presidente russo Vladimir Putin, commentando la situazione in Ucraina.Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dopo la riunione del Consiglio di Stato, a Mosca.

russia

mosca

washington

bielorussia

ucraina

kiev

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

vladimir putin, russia, mosca, geopolitica, mondo, diplomazia, dichiarazioni, washington, accordi di minsk, bielorussia, ucraina, dichiarazione, presidente, kiev, conferenza stampa