Mosca: visita di Zelensky conferma piani americani per combattere la Russia fino all'ultimo ucraino

"La visita del presidente ucraino Vladimir Zelensky negli Stati Uniti conferma i piani di Washington di continuare a utilizzare Kiev come procura per una guerra indiretta contro la Russia", ha indicato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.Peskov ha espresso rammarico per il fatto che il viaggio non abbia visto alcun sincero appello alla pace, né abbia fatto alcun accenno alle sofferenze dei civili nel Donbass."Non è stata sentita una sola parola dal signor Zelensky sui continui barbari bombardamenti di edifici residenziali negli insediamenti del Donbass (...) Non sono stati fatti veri e propri appelli alla pace, non per la telecamera, ma reali".Il presidente ucraino ha esortato Washington ad aumentare il suo sostegno militare e finanziario a Kiev, compresi i sistemi di difesa aerea Patriot.I commenti di Zelensky hanno segnato una morbida replica del suo ospite statunitense, che solo pochi minuti prima aveva detto ai giornalisti che Kiev era "aperta a una pace giusta" con Mosca se le condizioni fossero giuste.Zelensky ha proseguito i suoi colloqui con Biden con un discorso prima di una sessione congiunta del Congresso , esortando il popolo americano a fornire più armi e ad imporre più sanzioni alla Russia."Abbiamo l'artiglieria, sì, grazie (...) È abbastanza? Onestamente, non proprio. Per assicurarsi che i russi si ritirino completamente, sono necessari più proiettili e cannoni", ha esortato.La visita del presidente ucraino a Washington arriva tra i crescenti timori alla Casa Bianca e nel partito del presidente che un numero considerevole di repubblicani possa non essere più pronto a firmare altri "assegni in bianco" all'Ucraina quando il nuovo Congresso si riunirà a gennaio.L'assistenza degli Stati Uniti a Kiev è già in procinto di superare i 100 miliardi di dollari nel 2022, in aggiunta ai miliardi in più consegnati al Paese dal colpo di stato del 2014 sostenuto dagli Stati Uniti.

