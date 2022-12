https://it.sputniknews.com/20221222/min-esteri-avverte-la-grecia-delle-conseguenze-in-caso-di-fornitura-di-s-300-allucraina-16816465.html

Min. Esteri avverte la Grecia delle conseguenze in caso di fornitura di S-300 all'Ucraina

Il ministero degli Esteri ha avvertito la Grecia delle conseguenze in caso di fornitura di S-300 russi all'Ucraina. 22.12.2022, Sputnik Italia

"Mosca ha avvertito Atene della responsabilità per la violazione sul contratto se le autorità greche dovessero decidere di trasferire i sistemi missilistici antiaerei russi S-300 in Ucraina", ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.La Zakharova ha sottolineato che la violazione degli accordi intergovernativi che vietano la riesportazione di prodotti militari russi verso Paesi terzi senza un accordo di Mosca non rimarrà senza conseguenze.Inoltre, si sottolinea, "l'assenza dell'S-300 potrebbe indebolire la capacità di difesa della Grecia in termini di difesa aerea".Di recente, la Grecia ha discusso attivamente l'opzione di trasferire i sistemi missilistici antiaerei russi S-300PMU-1 stanziati a Creta in Ucraina, e sostituirli con i sistemi Patriot americani.Ieri tuttavia il rappresentante ufficiale del governo greco, Yannis Ikonomou, ha affermato che la questione non viene presa in considerazione al momento.

