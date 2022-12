https://it.sputniknews.com/20221222/i-paesi-del-g7-discuteranno-della-situazione-in-ucraina-oggi-16812356.html

I paesi del G7 discuteranno della situazione in Ucraina oggi

Durante l’incontro, le parti prevedono di condividere la loro comprensione della situazione più recente in Ucraina. 22.12.2022, Sputnik Italia

Il Ministero degli Esteri giapponese annuncia che oggi, 22 dicembre, il G7 discuterà della situazione in Ucraina I ministri degli Esteri del G7 terranno una riunione online per discutere della situazione attuale in Ucraina e scambiare opinioni sulle risposte future, ha dichiarato il ministero degli Esteri giapponese in un comunicato. Durante l’incontro, le parti "prevedono di condividere la loro comprensione della situazione più recente in Ucraina, di scambiare opinioni sulle risposte future e di riaffermare la cooperazione dei paesi come G7".

