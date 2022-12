https://it.sputniknews.com/20221222/cremlino-putin-e-netanyahu-sicuri-i-legami-russo-israeliani-si-svilupperanno-in-futuro-16815498.html

Cremlino, Putin e Netanyahu sicuri: "i legami russo-israeliani si svilupperanno in futuro"

Cremlino, Putin e Netanyahu sicuri: "i legami russo-israeliani si svilupperanno in futuro"

Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto colloqui telefonici con il presidente del partito Likud Benjamin Netanyahu, durante i quali le parti hanno... 22.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-22T15:15+0100

2022-12-22T15:15+0100

2022-12-22T15:15+0100

vladimir putin

russia

geopolitica

mosca

israele

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/917/66/9176699_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1200e57aa9ac3094608a3c66fde01776.jpg

"Sono state discusse questioni di attualità sull'agenda bilaterale e la situazione internazionale. È stata espressa fiducia reciproca che le relazioni russo-israeliane continueranno a svilupparsi progressivamente e i contatti a vari livelli continueranno", ha affermato il Cremlino in una nota.Inoltre, Putin si è congratulato con Netanyahu e con tutti gli israeliani per la festa ebraica di Hanukkah.Mercoledì, i media israeliani hanno riferito che Netanyahu, il cui partito ha vinto le elezioni parlamentari di novembre, ha informato il presidente israeliano Isaac Herzog di essere stato in grado di formare un nuovo governo.

russia

mosca

israele

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

vladimir putin, russia, geopolitica, mosca, israele