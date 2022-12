https://it.sputniknews.com/20221222/aiea-serve-una-zona-di-protezione-attorno-a-zaporozhye-per-prevenire-un-incidente-nucleare-16815982.html

AIEA: serve una zona di protezione attorno a Zaporozhye per prevenire un incidente nucleare

AIEA: serve una zona di protezione attorno a Zaporozhye per prevenire un incidente nucleare

Il capo dell'AIEA Grossi: serve una zona di protezione attorno alla centrale nucleare di Zaporozhye per prevenire un incidente nucleare. 22.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-22T14:11+0100

2022-12-22T14:11+0100

2022-12-22T14:11+0100

centrale nucleare

mondo

russia

mosca

aiea

sicurezza

geopolitica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/16293584_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_009fa56fbe5eb043e8330c73a5c40397.jpg

"La zona di protezione intorno alla centrale nucleare di Zaporozhye è necessaria esclusivamente per prevenire un incidente nucleare", ha affermato il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) Rafael Grossi, dopo i colloqui a Mosca.In precedenza, Mosca ha ospitato un altro giro di consultazioni tra Alexey Likhachev, direttore generale della compagnia statale Rosatom, e Rafael Grossi, direttore generale dell'AIEA.Durante l'incontro sono stati discussi gli approcci alla creazione di una zona di protezione intorno la centrale nucleare di Zaporozhye."È stata rilevata una significativa vicinanza di posizioni sul progetto di dichiarazione sulla creazione di tale zona. Le consultazioni continueranno con la comprensione della necessità di raggiungere quanto prima un testo dell'accordo reciprocamente accettabile", ha affermato Rosatom, in una nota.

russia

mosca

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

centrale nucleare, mondo, russia, mosca, aiea, sicurezza, geopolitica