Medvedev in visita in Cina, trasferito un messaggio di Putin a Xi

"Abbiamo discusso delle questioni di interazione tra i due partiti al potere: tra il Partito Comunista Cinese e Russia Unita, abbiamo discusso delle questioni di interazione bilaterale del nostro partenariato strategico con la Cina in tutti i settori, tra cui, ovviamente, l'economia, la cooperazione industriale e molto altro, sono state sollevate questioni internazionali, incluso, ovviamente, il conflitto in Ucraina", ha affermato Medvedev a seguito dei colloqui in un post sul suo canale Telegram."Questi colloqui sono stati molto utili", ha affermato.La segreteria di Medvedev ha riferito che la visita si è tenuta il 20-21 dicembre.Durante la sua visita nella capitale cinese, Medvedev ha trasmesso al capo dello Stato cinese un messaggio del presidente russo Vladimir Putin.Il messaggio, in particolare, rileva "un livello senza precedenti di dialogo politico russo-cinese e cooperazione pratica, esprime fiducia nel continuo sviluppo progressivo dei legami interstatali e interpartitici in stretta collaborazione con la nuova leadership del PCC, eletta a seguito dei risultati del recente forum del partito dei comunisti cinesi".

