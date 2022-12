https://it.sputniknews.com/20221221/grossi-partecipera-alle-consultazioni-sulla-centrale-di-zaporozhye-domani-a-mosca-16810861.html

Grossi parteciperà alle consultazioni sulla centrale di Zaporozhye domani a Mosca

Le consultazioni con il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) Rafael Grossi a Mosca sono in programma per il 22 dicembre... 21.12.2022, Sputnik Italia

Lo ha annunciato mercoledì in un briefing Mikhail Ulyanov, rappresentante permanente della Federazione Russa presso le organizzazioni internazionali a Vienna."Le consultazioni con Rafael Grossi su terranno domani a Mosca", ha dichiarato il diplomatico.Secondo Ulyanov, i colloqui saranno dedicati alla creazione di una zona di sicurezza nucleare e fisica presso la Centrale nucleare di Zaporozhye."Questo processo sta andando avanti senza intoppi, ma domani, credo, alcuni punti saranno chiariti", ha osservato il rappresentante permanente della Federazione Russa.

