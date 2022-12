https://it.sputniknews.com/20221220/ungheria-esorta-la-commissione-ue-ad-analizzare-le-conseguenze-delle-sanzioni-contro-la-russia-16808606.html

Ungheria esorta la Commissione UE ad analizzare le conseguenze delle sanzioni contro la Russia

L'Ungheria invita la Commissione europea ad analizzare attentamente le conseguenze delle sanzioni nei confronti della Russia per l'Europa, ha dichiarato... 20.12.2022, Sputnik Italia

"La Commissione europea dovrebbe preparare un'analisi delle conseguenze delle sanzioni contro la Russia", ha affermato.Il consigliere del primo ministro ha anche affermato che l'Ungheria cercherà per sé deroghe alle sanzioni dell'UE contro la Russia nel settore energetico e in altri settori in cui "le sanzioni danneggiano i paesi europei più della Russia"."L'energia è una zona proibita per noi", ha detto il funzionario.

