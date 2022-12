https://it.sputniknews.com/20221220/transneft-riceve-una-domanda-da-polonia-e-germania-per-pompaggio-di-petrolio-attraverso-il-druzhba-16808137.html

Transneft riceve una domanda da Polonia e Germania per pompaggio di petrolio attraverso il Druzhba

Transneft riceve una domanda da Polonia e Germania per pompaggio di petrolio attraverso il Druzhba

La russa Transneft ha già ricevuto una domanda per pompaggio di petrolio attraverso l'oleodotto Druzhba dalla Polonia e dalla Germania per il prossimo anno... 20.12.2022, Sputnik Italia

"Hanno annunciato che non avrebbero preso petrolio dalla Russia a partire dal 1° gennaio. E ora abbiamo ricevuto domande dai consumatori polacchi: "Dateci 3 milioni di tonnellate l'anno prossimo". E per dicembre - 360 mila tonnellate. E per il primo trimestre, la Germania ha già presentato una domanda", ha detto Tokarev in un'intervista al canale televisivo Rossiya 24.

2022

