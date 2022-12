https://it.sputniknews.com/20221220/sorella-kim-risponde-alle-affermazioni-sullinefficacia-dei-missili-nordcoreani-16808216.html

Sorella Kim risponde alle affermazioni sull'inefficacia dei missili nordcoreani

Sorella Kim risponde alle affermazioni sull'inefficacia dei missili nordcoreani

La sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un, vice capo del dipartimento del Comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea, Kim Yo-jong, ha... 20.12.2022, Sputnik Italia

La sorella di Kim Jong-un lo ha dichiarato in un articolo che critica Seoul e gli esperti stranieri che hanno messo in dubbio le prestazioni delle tecnologie missilistiche e satellitari nordcoreane.“I gangster fantoccio e i loro patetici esperti ci hanno mostrato per anni quanto inutilmente si preoccupino che i nostri missili balistici intercontinentali non siano stati testati, la tecnologia di rientro non sia stata riconosciuta, criticano sempre queste cose, forse questa è la cosa che li consola. Siamo noi che dobbiamo preoccuparci e testarle (le nostre tecnologie militari - ndr), non so perché queste persone siano preoccupate per l'affidabilità delle armi di altre persone... Ovviamente proveranno di nuovo a sminuire le capacità delle nostre armi strategiche e criticheranno il fatto che il lancio ad alto angolo è impossibile da provare, è necessario lanciare un razzo con un angolo normale. Pertanto, posso facilmente dare una risposta a questo. Allora sarà sufficiente se noi lo facciamo presto e voi lo vedete di persona?", ha detto Kim Yo-jong.La Corea del Sud e il Giappone hanno riferito domenica che Pyongyang ha lanciato due missili balistici a medio raggio nel Mar del Giappone il 18 dicembre. L'altitudine massima del loro volo era di 550 chilometri, la portata - 500 chilometri. La Corea del Nord in seguito ha affermato di aver testato i sistemi di un satellite da ricognizione, che prevede di completare entro aprile 2023. È stato inoltre rilevato che i razzi sono stati lanciati ad alto angolo.

