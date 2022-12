https://it.sputniknews.com/20221220/sergey-lavrov-necessario-rafforzare-il-sostegno-ai-connazionali-allestero-16809143.html

Sergey Lavrov: necessario rafforzare il sostegno ai connazionali all'estero

Sergey Lavrov: necessario rafforzare il sostegno ai connazionali all'estero

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha sostenuto la necessità di aumentare gli sforzi per sostenere i connazionali all'estero nelle condizioni... 20.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-20T15:43+0100

2022-12-20T15:43+0100

2022-12-20T15:43+0100

russia

società

sergey lavrov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/15882268_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_e9f0c7cd1cd8940e9daf0d86c2ecb59b.jpg

Come affermato nella relazione del ministero degli Esteri russo a seguito della riunione della commissione governativa sui connazionali all'estero, Lavrov ha rilevato la necessità di un lavoro globale per sostenere i connazionali che vivono all'estero, proteggere i loro diritti e interessi legittimi, l'identità culturale di fronte a una crisi senza precedenti, alla russofobia e ad una discriminazione contro i rappresentanti della comunità russa in numerosi Paesi stranieri.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, società, sergey lavrov