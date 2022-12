https://it.sputniknews.com/20221220/iran-e-ue-hanno-discusso-dellaccordo-sul-nucleare-ad-una-conferenza-in-giordania-16808714.html

Iran e UE hanno discusso dell'accordo sul nucleare ad una conferenza in Giordania

Iran e UE hanno discusso dell'accordo sul nucleare ad una conferenza in Giordania

Il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian ha incontrato il coordinatore UE per l'accordo sul nucleare Enrique Mora e il diplomatico UE Josep... 20.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-20T13:39+0100

2022-12-20T13:39+0100

2022-12-20T13:39+0100

ue

iran

nucleare

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0f/10268194_0:163:3000:1851_1920x0_80_0_0_233d97648852347f85af2eba97e17139.jpg

Il ministro degli Esteri iraniano ha incontrato e tenuto consultazioni con Josep Borrell, rappresentante per la politica estera dell'UE, nell'area di Bahr al-Mit in Giordania, scrive l'agenzia.All'incontro ha partecipato anche il coordinatore dell'UE sull'accordo nucleare, Enrique Mora.Nel 2015, Regno Unito, Germania, Cina, Russia, Stati Uniti, Francia e Iran hanno concluso un accordo nucleare: il JCPOA sul programma nucleare iraniano, che prevedeva la revoca delle sanzioni in cambio della limitazione del programma nucleare iraniano. Nel maggio 2018, gli Stati Uniti sotto Donald Trump si sono ritirati dal JCPOA e hanno ripristinato le sanzioni contro Teheran. In risposta, l'Iran ha annunciato una graduale riduzione dei suoi obblighi ai sensi dell'accordo, rinunciando alle restrizioni sulla ricerca nucleare, sulle centrifughe e sul livello di arricchimento dell'uranio.A Vienna si sono svolti negoziati per rinnovare il JCPOA e revocare le sanzioni di Washington contro Teheran. Nel dicembre 2021 le parti hanno raggiunto un accordo su due bozze di accordo, in cui la parte europea includeva le posizioni dell'Iran. Il portavoce iraniano Bagheri Kani ha affermato che i colloqui stanno andando bene, ma il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price ha valutato modesti i progressi a Vienna, esortando Teheran a prendere sul serio la questione. Il 22 agosto, l'Iran ha inviato al capo della diplomazia europea, Josep Borrell, la sua risposta sulla proposta di testo della bozza di accordo sul ripristino dell'accordo nucleare iraniano, e ha anche espresso il suo parere sulle "questioni rimanenti" nei negoziati. L'UE ha definito costruttiva la risposta dell'Iran alla proposta di accordo nucleare e ha affermato che si stava consultando con gli Stati Uniti su ulteriori passi. La parte iraniana ha ricevuto una risposta dagli Stati Uniti il ​​24 agosto.

iran

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ue, iran, nucleare