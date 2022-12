https://it.sputniknews.com/20221220/dipartimento-di-stato-gli-usa-sostengono-il-mantenimento-di-canali-diplomatici-con-la-russia-16809974.html

Dipartimento di Stato: gli USA sostengono il mantenimento di canali diplomatici con la Russia

Gli Stati Uniti vogliono che i canali diplomatici con la Russia continuino ad esistere. Lo ha dichiarato il capo del servizio stampa del Dipartimento di Stato... 20.12.2022, Sputnik Italia

Allo stesso tempo, Price ha sottolineato che gli Stati Uniti non condurranno alcun negoziato con la Russia sull'Ucraina. "Abbiamo chiarito che non negozieremo con la Russia sull'Ucraina. E in generale, non negozieremo con la Russia su nessun altro paese al mondo", ha affermato.

