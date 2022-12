https://it.sputniknews.com/20221220/berna-ha-lasciato-senza-risposta-la-domanda-sulleventuale-adesione-al-price-cap-del-gas-16809368.html

Berna ha lasciato senza risposta la domanda sull'eventuale adesione al price cap del gas

Berna ha lasciato senza risposta la domanda sull'eventuale adesione al price cap del gas

La Svizzera ha preso atto della decisione dell'UE di fissare un tetto ai prezzi del gas, ma non commenterà un'adesione a questa misura, ha detto a RIA Novosti... 20.12.2022, Sputnik Italia

Lunedì i paesi dell'UE hanno concordato di fissare un tetto al prezzo del gas. Quest'ultimo ammonterà a 180 euro per MWh ed entrerà in vigore il 15 febbraio. Gli autori della misura sostengono che è stata introdotta per proteggere le famiglie e le imprese europee dagli aumenti dei prezzi del gas, con un certo numero di funzionari in Europa che l'hanno definita una "risposta politica" alla Russia.La Svizzera ha già adottato l'ottavo pacchetto di sanzioni dell'UE contro la Russia, compresa l'imposizione del tetto al prezzo del petrolio russo. Ivan Nechaev, vicedirettore del dipartimento informazioni e stampa del ministero degli Esteri russo, ha affermato che la Svizzera ha perso il suo status neutrale. Il rappresentante permanente della Federazione Russa presso l'ONU a Ginevra, Gennady Gatilov, ha anche osservato che la posizione della Svizzera nei confronti dell'Ucraina ha avuto un impatto negativo sul ruolo internazionale di Ginevra.

