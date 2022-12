Una commissione deciderà se è possibile l'uso di una Soyuz per far tornare gli astronauti dalla ISS

"La Commissione speciale deve prendere una decisione sulla possibilità o impossibilità di un ulteriore utilizzo della navicella Soyuz MS-22 per il ritorno dei cosmonauti sulla Terra, previsto per marzo 2023. Nel primo caso, si propone di effettuare un regolare cambio di equipaggi del segmento russo della ISS nel marzo 2023, nel secondo il veicolo spaziale senza pilota Soyuz MS-23 per sostituire la Soyuz MS-22 può essere rapidamente preparato per il lancio per sostituire la Soyuz MS-22", ha affermato la società statale, osservando che il Soyuz MS-23 si trova presso il cosmodromo di Baikonur e ha già superato parte dei test prima del lancio previsto per marzo 2023.