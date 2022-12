https://it.sputniknews.com/20221219/ue-potrebbe-fissare-il-tetto-al-prezzo-del-gas-a-188-euro-16806087.html

UE potrebbe fissare il tetto al prezzo del gas a 188 euro

UE potrebbe fissare il tetto al prezzo del gas a 188 euro

Una nuova proposta della presidenza ceca del Consiglio dell'UE sul tetto al prezzo del gas nell'ambito del meccanismo di correzione del mercato suggerisce di... 19.12.2022, Sputnik Italia

"Oggi abbiamo un'offerta dalla presidenza - 188 euro", ha detto ai giornalisti prima di una riunione dei ministri dell'Energia dell'UE in cui si discuterà di questo meccanismo.La Commissione europea aveva precedentemente proposto di creare un meccanismo temporaneo di correzione del mercato nell'UE per il più grande hub europeo di TTF. Secondo l'idea della Commissione, il meccanismo potrebbe essere avviato automaticamente a due condizioni. In primo luogo, il prezzo di regolamento dei futures mensili sull'indice TTF supera i 275 euro per MWh per due settimane (poco più di 2,8mila euro per mille metri cubi di gas), in secondo luogo, lo spread tra il prezzo TTF e il prezzo globale del GNL è almeno 58 euro per MWh per 10 giorni in borsa aperta consecutivi.Tuttavia, si tratta di un livello molto alto: il prezzo di liquidazione di un future TTF mensile ha superato i 275 euro nell'intera storia dell'hub solo per pochi giorni nell'agosto di quest'anno.I ministri hanno già discusso di questo meccanismo due volte, ma non si sono trovati d'accordo sul price cap.Il volume di gas viene solitamente misurato in Europa in megawatt all'ora (MWh), mentre in Russia viene misurato in metri cubi. La differenza è dovuta al fatto che l'approccio europeo si basa sulla quantità di energia che può essere generata dal gas fornito. Quindi, maggiore è il potere calorifico o il potere calorifico del gas, minore è il suo volume necessario per far bollire, ad esempio, un litro d'acqua, più costoso è. In Europa, questo approccio è considerato più obiettivo.

