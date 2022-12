https://it.sputniknews.com/20221219/in-russia-la-maternita-surrogata-legale-solo-per-coppie-russe-e-donne-che-non-possono-avere-figli-16806397.html

In Russia la maternità surrogata legale solo per coppie russe e donne che non possono avere figli

Con questa legge i cittadini stranieri non potranno più usufruire della maternità surrogata in Russia, così come gli uomini russi single. 19.12.2022, Sputnik Italia

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato la legge che consente solo alle coppie sposate russe e alle donne russe che non possono avere figli per motivi medici di ricorrere alla maternità surrogata nel Paese.Si nota che il bambino nato in Russia da una donna che ha stipulato un accordo sulla maternità surrogata acquisisce automaticamente la cittadinanza russa.

