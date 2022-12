https://it.sputniknews.com/20221219/il-colpo-della-pandemia-alla-natalita-in-italia-e-record-negativo-16806939.html

Il colpo della pandemia alla natalità in Italia: è record negativo

Il colpo della pandemia alla natalità in Italia: è record negativo

La pandemia ha svuotato le culle italiane, continua verso il basso la corsa del calo delle nascite nel Belpaese. È record. 19.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-19T17:48+0100

2022-12-19T17:48+0100

2022-12-19T17:48+0100

italia

statistiche

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/13373924_0:0:3211:1807_1920x0_80_0_0_471179dda033051c7d37e7ff1002ed3b.jpg

Si accentua il calo delle nascite a causa della pandemia, si è toccato un nuovo record negativo per la natalità: nel 2021 il numero dei nati è sceso a 400.249, che equivale ad un calo dell'1,1% rispetto all'anno precedente (-4.643).Il fenomeno è proseguito per tutto il 2022.I dati sono del report sulla Natalità 2021 dell'Istat. Secondo i dati provvisori di gennaio-settembre, le nascite sono state circa 6mila in meno rispetto allo stesso periodo del 2021.Sale però il numero medio di figli per donna, che segna un timido 1,25 rispetto all'1,24 del 2020. Nel periodo 2008-2010 l'indice era a 1,44.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

italia, statistiche