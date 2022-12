https://it.sputniknews.com/20221219/cittadino-greco-arrestato-a-vienna-con-laccusa-di-spionaggio-a-favore-della-russia-16805991.html

Cittadino greco arrestato a Vienna con l'accusa di spionaggio a favore della Russia

Cittadino greco arrestato a Vienna con l'accusa di spionaggio a favore della Russia

Un cittadino greco è stato arrestato a Vienna con l'accusa di spionaggio a favore della Russia, ha riferito lunedì il quotidiano Kronen Zeitung.

Il giornale osserva che per l’arresto del sospetto di 39 anni sono state impiegate le forze speciali.Si tratta di un "figlio di un diplomatico". Lui, secondo il giornale, avrebbe ricevuto "milioni" dalle autorità russe, anche durante il conflitto in Ucraina, per "informazioni esplosive".Il sospetto rischia fino a cinque anni di carcere, aggiunge Kronen Zeitung.

