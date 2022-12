https://it.sputniknews.com/20221219/bruciato-il-complesso-di-edifici-della-delegazione-ue-nella-capitale-della-repubblica-centrafricana-16805786.html

Bruciato il complesso di edifici della delegazione UE nella capitale della Repubblica centrafricana

Il complesso di edifici dell'ufficio di rappresentanza dell'UE è bruciato nella capitale della Repubblica Centrafricana, la città di Bangui. 19.12.2022, Sputnik Italia

repubblica centrafricana

ue

"Gli edifici della delegazione dell'UE a Bangui sono stati inghiottiti dalle fiamme lunedì notte. Nessuno è rimasto ferito. Ringraziamo in anticipo i nostri partner per la pazienza dimostrata durante la riorganizzazione del nostro servizio", ha scritto sui social network l'ambasciatore dell'UE nella Repubblica centrafricana, Douglas Darius Carpenter. Questo non è il primo incidente con missioni estere nella Repubblica centrafricana negli ultimi tempi. Venerdì mattina, un pacco è esploso nell'ufficio del capo della Russian House di Bangui, Dmitry Syty. È stato ricoverato in ospedale.

2022

repubblica centrafricana, ue