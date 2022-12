https://it.sputniknews.com/20221218/ufficiale-della-nato-svela-uno-scenario-da-incubo-temuto-dalle-forze-armate-dellucraina-16804962.html

Ufficiale della NATO svela uno scenario "da incubo" temuto dalle forze armate dell'Ucraina

Ufficiale della NATO svela uno scenario "da incubo" temuto dalle forze armate dell'Ucraina

Le autorità e le forze armate ucraine temono un secondo attacco dell'esercito russo a Kiev, che spingerà l'Occidente a negoziare, scrive un veterano... 18.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-18T22:23+0100

2022-12-18T22:23+0100

2022-12-18T22:23+0100

la situazione in ucraina

nato

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/12/16804812_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ccb278e3798d2c5b6e9636208b3bfbba.jpg

Come ha notato dall’esperto, gli attacchi contro le infrastrutture critiche hanno notevolmente indebolito il Paese. Un eventuale attacco alla capitale ucraina costringerà le autorità di Kiev ad avviare un dialogo per trovare una soluzione al conflitto, ha affermato.Dopo un tale attacco, anche gli alleati occidentali di Volodymyr Zelensky, seriamente stanchi dei combattimenti, potrebbero fare pressioni su di lui per riprendere i negoziati con Mosca, ritiene l'ufficiale.Dopo l'inizio dell'operazione speciale russa per liberare il Donbass, gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno stanziato miliardi di dollari per armamenti per le forze armate dell'Ucraina. Mosca ha ripetutamente notato che l'Occidente sta cercando di prolungare il conflitto. Come sottolineato dal ministero della Difesa russo, i magazzini con munizioni straniere diventeranno obiettivi legittimi per le forze aerospaziali russe nella vicina repubblica.

https://it.sputniknews.com/20221218/germania-il-ministro-degli-esteri-dice-no-al-cessate-il-fuoco-alle-condizioni-russe-16804393.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

nato, difesa