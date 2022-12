https://it.sputniknews.com/20221218/turchia-sostiene-il-dialogo-tra-egitto-e-libia-sulla-demarcazione-dei-confini-marittimi-16804166.html

Turchia sostiene il dialogo tra Egitto e Libia sulla demarcazione dei confini marittimi

Turchia sostiene il dialogo tra Egitto e Libia sulla demarcazione dei confini marittimi

La Turchia ritiene necessario risolvere le divergenze tra Egitto e Libia sulla questione della demarcazione marittima nel Mediterraneo orientale mediante i... 18.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-18T12:28+0100

2022-12-18T12:28+0100

2022-12-18T12:28+0100

turchia

libia

egitto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/13/10291870_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5117835d6f489407adc45f6c79aeda62.jpg

"L'Egitto e la Libia dovrebbero avviare un dialogo il prima possibile per risolvere le divergenze", ha affermato il ministero degli Esteri turco.Ha aggiunto che con la decisione di delimitare le zone marittime in direzione occidentale la parte egiziana viola i confini delle acque territoriali della Libia. Allo stesso tempo, i confini definiti dall'Egitto non si applicano alle acque territoriali della Turchia, ha affermato il ministero degli Esteri.Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha firmato un decreto sulla delimitazione delle zone marittime in direzione ovest. Come notato dal quotidiano greco Kathimerini, la decisione del presidente egiziano colpisce le pretese che la Turchia e il governo di unità nazionale (GNA) della Libia hanno avanzato riguardo alle acque nel Mediterraneo attraverso il memorandum turco-libico del 2019 e un memorandum aggiuntivo sugli idrocarburi firmato nell'ottobre di quest'anno.

turchia

libia

egitto

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

turchia, libia, egitto