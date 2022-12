https://it.sputniknews.com/20221218/stadio-donbass-arena-danneggiato-dopo-un-attacco-dellesercito-ucraino-contro-il-centro-di-donetsk-16803844.html

Stadio Donbass Arena danneggiato dopo un attacco dell'esercito ucraino contro il centro di Donetsk

Lo stadio Donbass Arena nel centro di Donetsk è stato danneggiato durante i bombardamenti del centro città da parte delle truppe ucraine, ha riferito il... 18.12.2022, Sputnik Italia

"Come esito del bombardamento terroristico del centro di Donetsk, lo stadio Donbass Arena ha subito ulteriori danni. I vetri di una dozzina di finestre sono stati rotti", ha scritto Kulemzin sul suo canale Telegram.Lo stadio Donbass Arena è stato costruito a Donetsk nel 2009, è progettato per oltre 52.000 spettatori. Durante gli europei di calcio 2012, ha ospitato tre partite della fase a gironi, un quarto di finale e una semifinale. Dal 2014 allo stadio non si giocano partite.In precedenza, l'ufficio di rappresentanza della DPR presso il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento delle questioni relative ai crimini di guerra dell'Ucraina (JCCC) aveva riferito che le truppe ucraine alle 5:59 ora di Mosca hanno bombardato contro i distretti Voroshilovsky e Kievsky di Donetsk, sparando sei razzi BM- 21 Grad.

