Scholz: la Germania non fornirà carri armati a Kiev per evitare un'escalation

18.12.2022

Secondo il capo del governo tedesco, Berlino sostiene Kiev e quindi fornisce armi moderne come i sistemi di difesa aerea IRIS-T e gli obici, ma allo stesso tempo aderisce a tre principi in materia.Scholz ha descritto la sua posizione come "risoluta" ma "equilibrata" e ha suggerito che i tedeschi ne fossero soddisfatti.Il regime di Kiev si aspetta di ricevere carri armati tedeschi Leopard 2, ma Berlino non ha fretta di condividerli.Allo stesso tempo, il cancelliere ha affermato che la Germania continuerà a sostenere l'Ucraina, ma non prenderà alcuna misura senza il consenso degli alleati della NATO.Il 24 febbraio 2022, il presidente della Russia Vladimir Putin ha annunciato l'inizio di un'operazione militare speciale per la smilitarizzazione e la denazificazione dell'Ucraina. Durante l'operazione, l'esercito russo, insieme alle forze delle repubbliche di Donetsk e Lugansk, ha completamente liberato la Repubblica popolare di Lugansk e una parte significativa della repubblica di Donetsk, tra cui Volnovakha, Mariupol e Svyatogorsk, nonché l'intera regione di Kherson, aree di Zaporozhye lungo il Mar d'Azov e una parte della regione di Kharkov.Dal 23 al 27 settembre, le regioni DPR, RPL e Kherson e Zaporozhye hanno tenuto referendum sull'adesione alla Federazione Russa, con il voto favorevole della maggioranza della popolazione.Il 30 settembre, durante una cerimonia al Cremlino, il presidente russo ha firmato gli accordi sull'integrazione delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk e delle regioni di Kherson e Zaporozhye in Russia. Dopo l'approvazione di entrambe le camere del parlamento russo, gli accordi sono stati ratificati da Putin il 5 ottobre.

