Papa Francesco definisce il conflitto in Ucraina una "guerra mondiale"

Papa Francesco definisce il conflitto in Ucraina una "guerra mondiale"

"Non vedo una fine a breve termine perché si tratta di una guerra mondiale. Non dimentichiamolo. Ci sono già diverse mani coinvolte nella guerra. E' globale. Credo che una guerra venga combattuta quando un impero inizia a indebolirsi, e quando ci sono armi da usare, da vendere e da testare, mi sembra che ci siano in mezzo molti interessi", ha affermato il pontefice in un'intervista pubblicata domenica dal quotidiano spagnolo Abc."Ora Volodymyr Zelensky mi invia per la terza volta uno dei suoi consiglieri religiosi, sono in contatto, lo ricevo, lo aiuto", ha detto.Il pontefice ha lamentato che i suoi appelli per la pace in Ucraina “non vengono ascoltati”.

