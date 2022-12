https://it.sputniknews.com/20221218/lue-chiude-un-accordo-per-rivedere-il-mercato-del-carbone-16805114.html

L'UE chiude un accordo per rivedere il mercato del carbone

L'UE chiude un accordo per rivedere il mercato del carbone

18.12.2022

L'UE ha lanciato un accordo interinale per rafforzare il suo mercato del carbonio, il principale strumento politico del blocco per combattere il riscaldamento globale. L'annuncio è stato dato dalla presidenza ceca e il Consiglio europeo questa domenica.L'accordo, che non è stato ancora adottato formalmente dal Parlamento Europeo, obbliga anche i 27 Stati membri dell'UE ad accelerare il ritmo delle riduzioni delle emissioni da parte delle loro aziende, dai produttori di energia ai produttori di acciaio.Il Consiglio Europeo, da parte sua, ha fatto riferimento a 30 ore di negoziato, durante le quali i negoziatori dell'UE hanno concordato di innalzare al 62% entro il 2030 l'obiettivo complessivo di riduzione delle emissioni nei settori coperti dal sistema europeo di scambio di quote di emissione.Inoltre, l'agenzia ha anche preso la decisione di stabilire un nuovo "tetto globale di emissioni in due anni, rispettivamente di 90 e 27 milioni di quote, e di aumentare il tasso annuo di riduzione del limite massimo del 4,3% annuo dal 2024 al 2027 e 4,4 dal 2028 al 2030", secondo il comunicato del Consiglio europeo, secondo la dichiarazione del consiglio.La dichiarazione ha rilevato che i negoziatori hanno anche deciso di istituire un Fondo sociale per il clima, per aiutare le famiglie vulnerabili, le microimprese e gli utenti dei trasporti ad affrontare gli impatti sui prezzi di un sistema di scambio di emissioni per edifici, trasporti su strada e carburante per altri settori. Il fondo da 87 miliardi di euro dovrebbe entrare in funzione nel 2026.Peter Liese, capo negoziatore del Parlamento Europeo, ha salutato quella che ha descritto come "la più grande legge sul clima in Europa e, secondo alcuni, nel mondo".Un sondaggio di Eurostat ha mostrato, alla fine di settembre, che sebbene le emissioni di gas serra nell'UE fossero diminuite del 32% tra il 1990 e il 2020, in settori come l'energia e la produzione, il settore dei trasporti del blocco ha interrotto la tendenza, con un aumento del 7% delle emissioni nello stesso periodo.

