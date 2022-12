https://it.sputniknews.com/20221218/giappone-invia-una-protesta-alla-corea-del-nord-per-il-lancio-di-missili-16803566.html

Giappone invia una protesta alla Corea del Nord per il lancio di missili

Giappone invia una protesta alla Corea del Nord per il lancio di missili

Il Giappone ha inviato una protesta contro la Corea del Nord per i lanci di missili, ha detto il vice ministro della Difesa giapponese Toshiro Ino in un... 18.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-18T08:58+0100

2022-12-18T08:58+0100

2022-12-18T08:58+0100

corea del nord

giappone

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/12/16803547_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_219cec305e439b473612f1a3e71fb00c.jpg

"Il nostro Paese ha espresso una forte protesta contro la Corea del Nord attraverso i canali diplomatici e ha fortemente condannato (i lanci)", ha detto Ino.Domenica la Corea del Nord ha lanciato due razzi, entrambi ritenuti missili balistici, atterrati al di fuori della zona economica esclusiva del Giappone.Il primo rapporto sul lancio del razzo è apparso sul sito web della Direzione per la sicurezza marittima del Giappone alle 11.17 (03.17 ora di Mosca), il secondo alle 11.55 (03.55 ora italiana). Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata istituita una sede di emergenza in occasione dei lanci.Dall'inizio dell'anno, la Corea del Nord ha eseguito 36 lanci di missili. Quasi la metà di loro - 17 - è caduta nel periodo dal 25 settembre, compreso il lancio di un missile balistico a medio raggio del tipo Hwaseong-12, che ha sorvolato il Giappone, battendo il record di 4,5mila chilometri per la Corea del Nord, l'altitudine di volo era di 1.000 chilometri.In seguito, il 18 novembre, la Corea del Nord ha lanciato il missile balistico intercontinentale Hwaseong-17. Il missile è rimasto in volo per 69 minuti ed è caduto a 200 chilometri dall'isola di Oshima vicino a Hokkaido, all'interno della zona economica esclusiva del Giappone.La portata del razzo era di 999,2 chilometri, l'altezza era di 6040,9 chilometri, il razzo volava lungo una traiettoria a cerniera. La traiettoria incernierata significa un lancio più verticale del razzo, che consente una distanza di volo più breve. Secondo l'analisi del ministero della Difesa del Giappone, quando lanciato lungo una traiettoria convenzionale, il missile potrebbe percorrere 15.000 chilometri e raggiungere gli Stati Uniti.

corea del nord

giappone

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

corea del nord, giappone, difesa