Funzionario crimeano: piano della Grecia di trasferire gli S-300 all'Ucraina è un "passo rischioso"

Il rappresentante permanente della Crimea presso il presidente russo Georgiy Muradov ha definito domenica l'intenzione di Atene di trasferire i sistemi... 18.12.2022, Sputnik Italia

Venerdì, il ministro della Difesa greco Nikolaos Panagiotopoulos ha affermato che il governo del Paese è pronto a inviare sistemi di difesa aerea S-300 da Creta all'Ucraina se gli Stati Uniti "schierano i sistemi Patriot al loro posto"."Una simile mossa di Atene non sarebbe solo un'insensata dimostrazione di ostilità nei confronti della Russia, ma anche un passo rischioso verso i propri interessi nazionali, che l'opinione pubblica greca sta già dichiarando a gran voce", ha affermato Muradov a RIA Novosti.Secondo Muradov, il trasferimento di questi sistemi a Kiev è "certamente in grado di minare radicalmente il potenziale difensivo greco".La Russia ha lanciato l'operazione militare speciale in Ucraina il 24 febbraio, dopo che le repubbliche di Donetsk e Lugansk hanno chiesto aiuto per difendersi dalle forze ucraine. In risposta all'operazione della Russia, i paesi occidentali hanno lanciato una vasta campagna di sanzioni contro Mosca e hanno fornito armi all'Ucraina.

