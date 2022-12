https://it.sputniknews.com/20221217/ucraina-lesercito-russo-impedisce-il-trasferimento-di-armi-nemiche-con-un-attacco-missilistico-16801242.html

Ucraina, l'esercito russo impedisce il trasferimento di armi nemiche con un attacco missilistico

Ucraina, l'esercito russo impedisce il trasferimento di armi nemiche con un attacco missilistico

Le forze armate russe hanno lanciato un massiccio attacco missilistico contro obiettivi ucraini, ha affermato il ministero della Difesa. 17.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-17T15:33+0100

2022-12-17T15:33+0100

2022-12-17T15:33+0100

la situazione in ucraina

esercito russo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/15306894_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_aa474acae1a8a6fe6e527ce82fd7f6b6.jpg

"Venerdì 16 dicembre è stato inferto un duro colpo con armi di precisione di tipo aereo e marittimo ai sistemi di comando e controllo militare, al complesso militare-industriale e alle strutture energetiche dell'Ucraina che forniscono ad essi energia", ha dichiarato il dipartimento.Si precisa che tutti gli obiettivi assegnati sono stati colpiti. Grazie al massiccio attacco, l'esercito russo ha interrotto il trasferimento di armi e munizioni straniere e ha impedito alle riserve ucraine di spostarsi nelle aree di combattimento. Inoltre, è stato interrotto il lavoro delle imprese di difesa del nemico.Il ministero ha anche osservato che durante l'attacco missilistico, i sistemi di difesa aerea ucraini sono stati distratti da falsi bersagli, consumando così le loro risorse. Allo stesso tempo, a causa della mancanza di professionalità, gli equipaggi della difesa aerea nemica hanno causato danni a infrastrutture civili a terra.La Russia ha lanciato un'operazione militare in Ucraina il 24 febbraio. Il presidente Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state oggetto di bullismo e genocidio da parte del regime di Kiev per otto anni". Per questo, come ha affermato il capo dello Stato, si prevede di smilitarizzare e denazificare l'Ucraina, per consegnare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili di "sanguinosi crimini contro i civili" nella DPR e nella LPR.

https://it.sputniknews.com/20221217/ministro-esteri-lavrov-ha-discusso-con-lomologo-egiziano-di-cooperazione-energetica-e-agricola-16801138.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

esercito russo