Polonia, capo della polizia afferma che gli ucraini gli hanno regalato lanciagranate funzionanti

Polonia, capo della polizia afferma che gli ucraini gli hanno regalato lanciagranate funzionanti

Il ministero dell'Interno polacco ha dichiarato venerdì che, oltre al capo della polizia polacca, Jaroslaw Szymczyk, un impiegato civile del suo quartier... 17.12.2022, Sputnik Italia

Il capo della polizia polacca Jaroslaw Szymczyk , che è stato recentemente ferito dopo che uno dei due lanciagranate presentatigli da funzionari ucraini è esploso nel suo quartier generale, ha detto a un media polacco che i mortai a mano erano molto probabilmente armi di livello militare piuttosto che usate.Szymczyk ha detto che l'incidente è avvenuto quando ha tentato di spostare "i regali" nel retro del suo ufficio, aggiungendo che nel momento in cui ha iniziato a riorganizzare verticalmente uno dei lanciagranate sul pavimento, si è verificata un'esplosione.Il media ha citato fonti anonime che affermano che a Szymczyk sono stati presentati due lanciagranate anticarro, probabilmente RGW-90 di fabbricazione tedesca.Le fonti hanno affermato che Szymczyk ha ricevuto il dono dal capo della polizia ucraina e dal capo del servizio di emergenza statale del Paese, che avrebbe assicurato che i mortai a mano singola erano già stati usati.Ciò avviene dopo che il capo della polizia polacca, insieme a un impiegato civile del suo quartier generale nella capitale Varsavia, ha riportato ferite lievi in ​​un'esplosione avvenuta in una stanza accanto all'ufficio di Szymczyk alle 07:50 di mercoledì.La Polonia ha chiesto all'Ucraina di fornire "spiegazioni pertinenti", ma Kiev deve ancora rilasciare una dichiarazione pubblica sull'incidente, che è oggetto di indagine da parte dell'ufficio del procuratore regionale di Varsavia.

