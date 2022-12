https://it.sputniknews.com/20221217/ipocrisia-di-ue-e-usa-rt-e-la-societa-madre-sanzionate-per--disinformazione-16799585.html

Ipocrisia di UE e USA: RT e la società madre sanzionate per ‘ disinformazione’

Ipocrisia di UE e USA: RT e la società madre sanzionate per ‘ disinformazione’

L'Unione Europea ha pubblicato giovedì scorso la sua nona serie di sanzioni anti-russe. 17.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-17T09:59+0100

2022-12-17T09:59+0100

2022-12-17T09:59+0100

ue

rt

media

sanzioni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/279/94/2799469_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_f7f40bf898ee49c5ab0e836a05115bf4.jpg

L'Unione Europea ha pubblicato giovedì scorso la sua nona serie di sanzioni anti-russe, che, tra le altre cose, comprende divieti sull'esportazione di motori per droni, sugli investimenti nel settore minerario e sull'implementazione dei divieti sulle pubblicità e sui servizi di sondaggio dell'opinione pubblica. Questo nono ciclo di sanzioni dell'Unione Europea ha preso di mira anche RT e la sua società madre Ano TV-Novosti. Tali sanzioni permettono a Bruxelles di sequestrare i fondi e i beni di coloro che appartengono a RT in Europa avvalendosi delle accuse che la società madre senza scopo di lucro e RT lavorano per "diffondere propaganda e disinformazione". Il blocco ha inoltre affermato nel suo annuncio che l'organizzazione è considerata "coinvolta nel minare l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina". Nell'annuncio di giovedì è stata anche descritta la sospensione delle licenze per i media NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV e Pervyi Kanal. George Szamuely, ricercatore senior presso il Global Policy Institute, ha parlato di questo sviluppo con RT, sottolineando che la mossa è una "grande vergogna" e semplicemente il prodotto dell'"ipocrisia dell'UE e degli Stati Uniti". "Quello che chiamano disinformazione è un'informazione che non gli piace... è una prospettiva che vogliono negare al pubblico europeo", ha sottolineato, aggiungendo che non crede che i giornalisti occidentali condanneranno la mossa dell'UE perché "sono troppo impegnati a indignarsi per una manciata di giornalisti sospesi da Twitter". Per quanto riguarda un decimo pacchetto di sanzioni, una fonte ha dichiarato a Sputnik che nessuno Stato membro dell'UE ha avanzato proposte in merito, ma che un futuro pacchetto di sanzioni si concentrerà probabilmente sulla "chiusura delle lacune degli attuali pacchetti di sanzioni".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ue, rt, media, sanzioni