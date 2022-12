https://it.sputniknews.com/20221217/il-ministero-esteri-russo-definisce-le-conseguenze-dellintroduzione-di-nuove-sanzioni-per-lue-16799930.html

Il ministero Esteri russo definisce le conseguenze dell'introduzione di nuove sanzioni per l'UE

Le nuove sanzioni anti-russe aggraveranno i problemi socio-economici nell'UE. 17.12.2022

2022-12-17T12:28+0100

"Il nuovo pacchetto di sanzioni contro la Federazione Russa avrà lo stesso effetto di tutti i precedenti: l'esacerbazione dei problemi socio-economici nella stessa Unione Europea", ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.Secondo lei, la decisione sulle nuove sanzioni non introduce nulla di "fondamentalmente nuovo nei rapporti con l'Unione europea".La Zakharova fa notare che a causa dei passi mal concepiti di Bruxelles, i cittadini dell'UE hanno già dovuto affrontare carenze energetiche e una "inflazione per le sanzioni" senza precedenti, e una reale minaccia di deindustrializzazione incombe sull'economia dell'UE."L'ossessione dell'Unione Europea per le sanzioni anti-russe" ha causato e sta causando danni significativi ai Paesi in via di sviluppo in Africa, Asia, America Latina, che non possono competere con i paesi occidentali nella lotta per le risorse, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri.In precedenza, l'UE ha introdotto un nuovo pacchetto di sanzioni, che comprende 190 persone coinvolte, tra cui 141 persone e 49 organizzazioni, tra cui politici, deputati, rappresentanti delle forze dell'ordine, giudici, media, banche, canali TV, partiti politici, agenzie governative.

