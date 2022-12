https://it.sputniknews.com/20221217/die-welt-le-gelate-invernali-impediscono-alla-germania-di-risparmiare-sul-gas-16802683.html

I piani della Germania per una politica di austerità del gas sono falliti a causa dell'inizio del freddo intenso, ha riferito il quotidiano Die Welt. 17.12.2022, Sputnik Italia

Per la prima volta quest'inverno, la temperatura in Germania è scesa di oltre l'1% al giorno, hanno detto i giornalisti. Le gelate hanno influito sul consumo di carburante domestico. Sebbene il consumo di gas sia ancora inferiore del 13% rispetto allo scorso anno, secondo la Federal Grid Agency, i tedeschi hanno consumato il 14% in più di gas rispetto alla settimana precedente. Secondo l'agenzia, l'obiettivo di risparmio non è stato raggiunto.I giornalisti hanno sottolineato che le attuali riserve di gas tedesche dovrebbero essere sufficienti per questo inverno, ma le autorità sono preoccupate per le prossime gelate che l'Europa incontrerà senza gas dalla Russia.Dopo l'inizio dell'operazione militare speciale in Ucraina, l'Occidente ha intensificato la pressione delle sanzioni sulla Russia, che ha portato a un aumento dei prezzi di elettricità, carburante e cibo in Europa e negli Stati Uniti. Vladimir Putin aveva precedentemente affermato che la politica di contenimento e indebolimento della Russia è una strategia a lungo termine per l'Occidente e le sanzioni hanno inferto un duro colpo all'intera economia globale. Secondo lui, l'obiettivo principale dell'Occidente è peggiorare la vita di milioni di persone.

