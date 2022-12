https://it.sputniknews.com/20221217/bloomberg-la-crisi-ucraina-ha-messo-a-nudo-una-debolezza-degli-usa-16802469.html

Bloomberg: la crisi ucraina ha messo a nudo una debolezza degli USA

Bloomberg: la crisi ucraina ha messo a nudo una debolezza degli USA

La continua fornitura di armi e munizioni all'Ucraina ha rivelato l'incapacità degli Stati Uniti di rifornire i propri arsenali, scrivono gli editorialisti di... 17.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-17T19:15+0100

2022-12-17T19:15+0100

2022-12-17T19:15+0100

usa

armamenti

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/15754657_0:103:3277:1946_1920x0_80_0_0_8c3c51aea6446e22dd721a29b92de079.jpg

Le promesse di Washington di fornire all'Ucraina tutte le armi "necessarie" hanno rivelato l'incapacità del complesso militare-industriale statunitense di accelerare rapidamente il ritmo di produzione.La Cina e la Corea del Nord rappresentano una minaccia particolare per gli Stati Uniti in questa situazione, osserva la pubblicazione.La vulnerabilità dell'America si è manifestata nella riluttanza a produrre armi semplici (proiettili, carri armati e sistemi missilistici portatili) così necessari all'Ucraina. Dall'inizio della crisi, Washington ha consegnato alle forze armate dell'Ucraina un milione di testate da 155 mm, 180.000 proiettili da 105 mm, circa diecimila Javelin e Stinger.L'articolo cita le parole del vicesegretario alla Difesa statunitense per l'approvvigionamento William La Plante, il quale ha dichiarato che il Paese non era pronto per una "esplosione" nella regione indo-pacifica. Il funzionario ha definito un'economia snella l'unica strada giusta per il Paese.Tuttavia, gli autori della pubblicazione hanno affermato che nel caso del Pentagono questo principio assume dimensioni completamente diverse rispetto alla situazione delle imprese convenzionali. Pertanto, l'ordine effettuato il 30 novembre per sei sistemi NASAMS da Raytheon sarà consegnato solo in sei anni. Problemi simili riguardano anche la produzione del sistema HIMARS.Roman Schweitzer del Washington Research Group di Cowen ha affermato che gli Stati Uniti devono avere da 1,5 a 2 munizioni in più rispetto a prima della crisi ucraina.Quindi, gli Stati Uniti nel 2020 hanno interrotto la produzione di complessi Stinger e ora stanno cercando di riprenderla. Il Senato ha proposto di risolvere il problema del rifornimento degli arsenali con contratti pluriennali, ma finora il Pentagono non ha concluso un solo accordo del genere, osserva l'articolo.Tuttavia, i problemi non finiscono qui. Un'altra difficoltà è il sistema di approvvigionamento troppo lungo e complesso.Sullo sfondo dell'operazione speciale russa per proteggere il Donbass iniziata il 24 febbraio, i paesi occidentali, guidati dagli Stati Uniti, continuano a pompare armi in Ucraina e ad aiutare con l'intelligence, devastando ed esaurendo i propri arsenali. Mosca ha ripetutamente affermato che la fornitura di armi occidentali non fa che prolungare il conflitto e il trasporto con esse diventa un obiettivo legittimo.

https://it.sputniknews.com/20221217/la-cia-afferma-che-le-probabilita-di-un-conflitto-su-taiwan-aumenteranno-16799485.html

https://it.sputniknews.com/20221217/ucraina-lesercito-russo-impedisce-il-trasferimento-di-armi-nemiche-con-un-attacco-missilistico-16801242.html

usa

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa, armamenti, ucraina