Repubblica Centrafricana, capo della Casa Russa ricoverato in ospedale dopo attentato

L'ambasciata russa ha confermato l'attentato alla vita del capo della casa russa nella Repubblica centrafricana Sytyj. 16.12.2022, Sputnik Italia

Nella capitale della Repubblica Centrafricana, Bangui, c'è stato un attentato alla vita del direttore della "Camera russa", Dmitry Sytyj.Lo riporta a Sputnik Vladislav Ilyin, addetto stampa dell'ambasciata russa a Bangui.L'ambasciata fa notare che la vittima ha ricevuto un pacco che è esploso.Ha subito una commozione cerebrale, ma non è in pericolo di vita.L'ambasciata ha osservato che stanno adottando misure per prevenire attacchi simili in futuro.Come riferisce il ​​capo della polizia della Repubblica Centrafricana, Bienvenyu Zokue, l'incidente è considerato un attacco terroristico.Sytyj ha ricevuto molte minacce e ha già fatto appello alle autorità per questo.A sua volta, fonti russe riferiscono che Sytyj aveva ricevuto una nota "dai francesi" che esortava "i russi a lasciare l'Africa".La situazione nella Repubblica Centrafricana è tesa da molti anni.Le autorità del Paese e i rappresentanti dei gruppi armati nel febbraio 2019 hanno firmato un accordo di pace che avrebbe dovuto porre fine al conflitto.Alla fine di dicembre 2020 si sono svolte nel Paese le elezioni presidenziali.Faustin Arcange Touadéra, l'attuale capo di stato, ha vinto con il 53,16% dei voti al primo turno.L'opposizione e i gruppi ribelli armati non hanno riconosciuto i risultati del voto: il governo ha riferito di tentativi da parte dei ribelli di attaccare Bangui.

