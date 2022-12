https://it.sputniknews.com/20221216/putin-e-modi-hanno-discusso-della-cooperazione-in-materia-di-energia-agricoltura-trasporti-16797265.html

Putin e Modi hanno discusso della cooperazione in materia di energia, agricoltura, trasporti

Putin e Modi hanno discusso della cooperazione in materia di energia, agricoltura, trasporti

I due leader di Russia e India, Vladimir Putin e Narendra Modi, hanno discusso della cooperazione in materia di energia, agricoltura, trasporti. 16.12.2022, Sputnik Italia

Il presidente russo Vladimir Putin in una conversazione telefonica con il primo ministro indiano Narendra Modi ha discusso della cooperazione tra i due Paesi in vari settori dell'economia.Lo ha annunciato venerdì il servizio stampa del Cremlino, a seguito della conversazione.I due leader hanno discusso in dettaglio le prospettive di una cooperazione pratica in settori quali gli investimenti reciproci, l'energia, l'agricoltura, i trasporti e la logistica.

