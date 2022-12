Mosca: i droni utilizzati per attacchi in Crimea e altre regioni creati dall'americana Spektreworks

"È stato accertato che l'avionica e le stazioni di controllo dei droni sono state prodotte dalla società statunitense Spektreworks, che ha effettuato i primi aggiustamenti e test presso l'aeroporto di Scottsdale, in Arizona. Successivamente, sul territorio della Polonia, nell'area dell'aeroporto di Rzeszow, utilizzato dagli Stati Uniti e dalla NATO come principale hub di rifornimento per le formazioni armate ucraine, sono stati effettuati l'assemblaggio finale e i test di volo di questi droni", hanno affermato le autorità, in una nota.