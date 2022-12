https://it.sputniknews.com/20221216/lue-non-avrebbe-vera-intenzione-di-imporre-un-tetto-ai-prezzi-del-gas-russo-nel-prossimo-futuro-16795846.html

L'Ue non avrebbe vera intenzione di imporre un tetto ai prezzi del gas russo nel prossimo futuro

L'Ue non avrebbe vera intenzione di imporre un tetto ai prezzi del gas russo nel prossimo futuro

L'Unione Europea non ha intenzione di imporre un tetto ai prezzi del gas russo nel prossimo futuro e non sta nemmeno discutendo la questione a livello... 16.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-16T07:25+0100

2022-12-16T07:25+0100

2022-12-16T07:25+0100

gas

russia

ue

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/88/49/884919_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1e51b93cce1fef30ce7d3015c5a509fa.jpg

Sebbene alcuni Stati membri stiano discutendo di un tetto ai prezzi delle importazioni di gas russo, secondo la fonte non ci sarebbero vere trattative di questo tipo a livello di Unione. I paesi occidentali hanno lanciato una campagna di sanzioni contro la Russia dopo che quest'ultima ha lanciato l'operazione militare speciale in Ucraina il 24 febbraio, mentre l'UE si è impegnata a porre fine alla sua dipendenza dalle forniture energetiche russe. Il 5 dicembre, l'Unione Europea ha imposto un tetto al prezzo del petrolio russo di 60 dollari al barile, una mossa che ha spinto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, a precisare che il presidente russo Vladimir Putin avrebbe firmato un decreto su misure di ritorsione. Il blocco ha già approvato otto pacchetti di sanzioni contro Mosca e ha raggiunto un accordo di principio sul nono. Oltre al tetto al prezzo del greggio russo entrato in vigore il 5 dicembre, l'ottavo pacchetto prevedeva un tetto ai prodotti raffinati russi a partire dal 5 febbraio 2023.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

gas, russia, ue