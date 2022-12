L'UE consentirà di sbloccare i conti di persone importanti per il commercio di prodotti agricoli

"In considerazione della ferma posizione dell'Unione (...) per combattere l'insicurezza alimentare nel mondo, nonché per evitare interruzioni nei canali di pagamento per i prodotti agricoli, è stato deciso di introdurre una nuova deroga per sbloccare i beni e mettere fondi e risorse economiche a disposizione di alcuni individui che hanno svolto un ruolo significativo nel commercio internazionale di prodotti agricoli e alimentari, tra cui grano e fertilizzanti, prima della loro inclusione nell'elenco", ha affermato il Consiglio dell'UE.