L'adesione del Kosovo all'UE si rivela complicata poiché la Repubblica non è riconosciuta

"Quando si tratta di domande da parte di Paesi per aderire all'UE, c'è una procedura specifica che dovrebbe essere seguita, e il Kosovo non fa eccezione. Tuttavia, in questo caso, ci sono molti parametri diversi che le istituzioni dell'UE dovrebbero tenere in considerazione, in quanto il Kosovo non è riconosciuto da cinque Stati membri dell'UE. E questo aspetto complicherà il processo", ha affermato la fonte.