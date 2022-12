https://it.sputniknews.com/20221215/xi-jinping-ha-incaricato-il-governo-cinese-di-rafforzare-i-legami-con-la-russia-16793081.html

Xi Jinping ha incaricato il governo cinese di rafforzare i legami con la Russia

Xi Jinping ha incaricato il governo cinese di rafforzare i legami con la Russia

Il presidente cinese Xi Jinping sta aumentando la sua scommessa a lungo termine sulla Russia, come riporta il Wall Street Journal, che cita alcuni consiglieri... 15.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-15T11:57+0100

2022-12-15T11:57+0100

2022-12-15T11:57+0100

cina

russia

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/775/20/7752016_0:0:2765:1555_1920x0_80_0_0_f2d0326ee6d5ac6048a7163b467b482c.jpg

Secondo il giornale, qualche anno fa l'Università cinese Tsinghua aveva presentato a Xi Jinping un rapporto in cui si affermava che l'economia russa non avrebbe avuto futuro. "Sciocchezze", Xi avrebbe liquidato in maniera lapidaria quel rapporto.

cina

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

cina, russia, economia