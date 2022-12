https://it.sputniknews.com/20221215/un-politico-francese-accusa-macron-e-von-der-leyen-di-aver-contribuito-alla-crisi-energetica-dellue-16794723.html

Un politico francese accusa Macron e Von Der Leyen di aver contribuito alla crisi energetica dell'UE

Un politico francese accusa Macron e Von Der Leyen di aver contribuito alla crisi energetica dell'UE

I paesi occidentali sono stati colpiti dall'aumento dei prezzi dell'energia e da un'impennata dell'inflazione dopo aver imposto pacchetti di sanzioni contro la... 15.12.2022, Sputnik Italia

I leader dell'UE hanno portato l'Europa al declino mentre l'economia russa è in piena espansione, ha affermato il politico francese Florian Philippot, capo del partito di destra Les Patriotes.Ha anche osservato che gli stabilimenti europei si stanno gradualmente spostando negli Stati Uniti a causa delle condizioni economiche più favorevoli.Parigi in precedenza si era scontrata con Washington sull'Inflation Reduction Act degli Stati Uniti, con il presidente Emmanuel Macron, insieme a un certo numero di leader dell'Unione Europea, che denunciava la legislazione come "anticoncorrenziale", e che offre un vantaggio ingiusto ai produttori nordamericani, e probabilmente deruba gli europei di posti di lavoro nel settore dell'energia e dell'auto."Ursula, Macron e Le Maire stanno facendo un ottimo lavoro!", ha concluso Philippot sarcasticamente, riferendosi alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, al presidente francese Emmanuel Macron e al ministro dell'Economia e delle finanze del Paese.I commenti sono arrivati ​​in un contesto di aumento del costo della vita in Francia, dove le bollette dell'elettricità sono aumentate a causa di un taglio delle forniture di gas naturale russo che si è aggiunto alla crisi energetica in tutta Europa.

