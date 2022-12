https://it.sputniknews.com/20221215/putin-la-russia-cerchera-partner-piu-promettenti-in-asia-africa-america-latina-16794554.html

Putin: la Russia cercherà partner più promettenti in Asia, Africa, America Latina

Putin: la Russia cercherà partner più promettenti in Asia, Africa, America Latina

Putin: la Russia cercherà partner più promettenti in Asia, Africa, America Latina. 15.12.2022, Sputnik Italia

"La Russia cercherà partner nei Paesi in via di sviluppo dinamico, in Asia e America Latina", ha affermato il presidente russo Vladimir Putin.La dichiarazione in occasione di una riunione del Consiglio per lo sviluppo strategico e i progetti nazionali.

