La Russia ha ricevuto le scuse del Vaticano per le recenti dichiarazioni su buriati e ceceni

La Russia ha ricevuto le scuse del Vaticano per le recenti dichiarazioni su buriati e ceceni

Il ministero degli Esteri russo ha ricevuto le scuse del Vaticano per le parole del Papa su buriati e ceceni. 15.12.2022, Sputnik Italia

"Il Vaticano ha inviato attraverso i canali diplomatici un appello alla Russia con le scuse per le dichiarazioni del Papa su ceceni e buriati", riferisce la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, in un briefing.Alla fine di novembre, il pontefice romano, in un'intervista alla rivista Amerika, pubblicazione dell'Ordine dei Gesuiti, ha affermato che i soldati allevati al di fuori della tradizione russa avrebbero mostrato la massima crudeltà durante l'operazione speciale in Ucraina, nominando a titolo di esempio ceceni e buriati.In risposta, la Zakharova ha sottolineato che la capacità di ammettere i propri errori è sempre meno comune nella moderna comunicazione internazionale. Allo stesso tempo, questa situazione ha mostrato che il Vaticano non solo invita al dialogo, ma sa anche come condurlo."Riteniamo che l'incidente sia stato risolto e non vediamo l'ora di continuare un'interazione costruttiva con il Vaticano", conclude la Zakharova.La dichiarazione del Papa ha provocato un'ondata di critiche in Russia.Il capo del Sangha tradizionale buddista della Russia XXIV Pandito Khambo Lama Damba Ayusheev ha definito "scortesi" le parole del pontefice sulla crudeltà dei Buriati.A sua volta, il capo della Buriazia, Alexey Tsydenov, ha notato che una simile affermazione suonava quantomeno strana, sottolineando che le repubbliche militari adempiono al loro dovere con onore, cercando di proteggere e difendere la popolazione civile, nonché di trattare i prigionieri di guerra con umanità.Anche il capo della Cecenia, Ramzan Kadyrov, ha commentato l'accaduto, dicendo che il Papa "dovrebbe vergognarsi di non sapere come i musulmani trattano il nemico".

