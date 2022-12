https://it.sputniknews.com/20221215/ex-vicecancelliere-austriaco-nellue-potrebbero-scoppiare-altre-proteste-per-le-sanzioni-anti-russe-16792715.html

Ex vicecancelliere austriaco: nell’Ue potrebbero scoppiare altre proteste per le sanzioni anti-russe

Ex vicecancelliere austriaco: nell’Ue potrebbero scoppiare altre proteste per le sanzioni anti-russe

L'ex vicecancelliere austriaco Heinz-Christian Strache ha messo in guardia da un'incombente carenza di materie prime nell'UE a causa delle sanzioni del blocco... 15.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-15T08:54+0100

2022-12-15T08:54+0100

2022-12-15T08:54+0100

austria

ue

sanzioni ue

sanzioni antirusse

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/261/35/2613528_0:179:3954:2403_1920x0_80_0_0_5be40a08761c641092be092de2099d9d.jpg

Strache, che è stato anche leader del Partito della Libertà dell'Austria (FPO), ha dichiarato a Sputnik che "le sanzioni hanno aumentato il fatturato del commercio estero di materie prime in Russia da 100 a 220 miliardi di dollari, mentre in Europa i prezzi delle forniture energetiche, delle materie prime, dell'elettricità e degli alimenti stanno aumentando in modo significativo". Strache ha aggiunto che "molte aziende dell'UE non sono più competitive a livello internazionale perché i costi di produzione sono saliti alle stelle e i loro prodotti stanno diventando più costosi". L'ex capo dell'FPO ha insistito sul fatto che l'Austria dovrebbe seguire l'esempio dell'Ungheria quando si tratta di acquistare risorse energetiche e il governo dovrebbe innanzitutto rispettare "gli interessi del proprio popolo".Strache ha anche avvertito che le dimostrazioni e le proteste di strada in Europa sullo sfondo delle sanzioni anti-russe dell'UE si intensificheranno perché la gente non vuole vivere in povertà.Secondo Strache, le sanzioni dell'UE contro la Russia "danneggiano chiaramente gli stessi europei" e sono "rifiutate da un numero crescente di cittadini" degli Stati dell'UE. Per quanto riguarda l'Ucraina, Strache ha affermato che gli Stati Uniti e l'Europa non hanno iniziative di pace per risolvere il conflitto, che può essere risolto solo se verranno soddisfatte una serie di condizioni. Tuttavia questa, che l’ex vicecancelliere ha definito una “guerra per procura”, potrà essere sedata dagli stessi Stati Uniti e alleati NATO "se verrà interrotta la fornitura di armi all'Ucraina", ha detto, esortando tutte le parti in conflitto a mostrarsi "pronte a cercare seriamente un modo per negoziare".

austria

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

austria, ue, sanzioni ue, sanzioni antirusse