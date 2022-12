https://it.sputniknews.com/20221214/usa-potrebbero-annunciare-piani-per-consegna-missili-patriot-allucraina-entro-pochi-giorni-16788418.html

USA potrebbero annunciare piani per consegna missili Patriot all'Ucraina “entro pochi giorni”

Né il Pentagono, né il Dipartimento di Stato americano hanno offerto alcun commento ufficiale sul rapporto. 14.12.2022, Sputnik Italia

Il Pentagono starebbe ultimando i piani, hanno riferito i media statunitensi citando alti funzionari, per la consegna dei sistemi missilistici Patriot all’Ucraina, l’annuncio ufficiale sarebbe prossimo. La decisione di fornire alle autorità di Kiev il sistema avanzato di difesa aerea a lungo raggio a lungo richiesto, necessita ancora dell'approvazione del Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, prima di ricevere la firma finale del Presidente Joe Biden. Una tipica batteria di Patriot incorpora un set di radar per rilevare e tracciare gli obiettivi, computer, apparecchiature di generazione di energia, una stazione di controllo dell'ingaggio e fino a otto lanciatori, ciascuno dotato di quattro missili, ha specificato il rapporto. Né il Pentagono, né il Dipartimento di Stato americano hanno offerto alcun commento ufficiale sul rapporto. Il sistema missilistico di difesa aerea Patriot ("Phased Array Tracking Radar to Intercept of Target"), schierato per la prima volta nel 1982 e da allora aggiornato più volte, è progettato per contrastare e distruggere i missili balistici a corto raggio in arrivo, gli aerei avanzati e i missili da crociera. Gli Stati Uniti hanno inviato missili Patriot all'Arabia Saudita, all'Iraq, alla regione del Pacifico e, più recentemente, alla Polonia. Il regime di Kiev ha chiesto a gran voce le batterie Patriot per mesi, tuttavia, la consegna e il funzionamento di quello che è stato il pilastro delle operazioni militari statunitensi, secondo quanto riferito, è irto di "sfide logistiche". Quindi, per far funzionare correttamente le batterie di missili Patriot sono necessari equipaggi molto più grandi, con decine di persone adeguatamente addestrate. Questa formazione, specifica per le batterie di missili Patriot, può richiedere diversi mesi, è stato specificato nel rapporto. Tuttavia, "la realtà di ciò che sta accadendo sul terreno" ha spinto Washington a prendere la decisione, come ha dichiarato un funzionario dell'amministrazione Biden.

