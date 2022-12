https://it.sputniknews.com/20221214/petrolio-la-risposta-russa-al-tetto-imposto-dalloccidente-puo-far-aumentare-i-prezzi-globali-16788907.html

Petrolio, la risposta russa al tetto imposto dall'Occidente può far aumentare i prezzi globali

L'economista Mamdouh Salameh parla del rischio di aumenti paventati sul piano globale, come effetto della risposta russa all'imposizione da parte... 14.12.2022, Sputnik Italia

"Ci si può aspettare che la Russia riduca la sua produzione di petrolio in risposta al tetto massimo dei prezzi occidentale, cosa che creerà carenze sul mercato globale e porterà a un significativo aumento dei prezzi", ha dichiarato a Sputnik Mamdouh Salameh, economista ed esperto internazionale del settore, nonché visiting professor di Economia dell'energia presso la ESCP Europe Business School di Londra.Ciò, a sua volta, costringerà i paesi occidentali a pagare di più per le loro importazioni di greggio, alimentando così l'inflazione e aggravando la recessione, secondo l'economista.Salameh non è d'accordo poi con Zoltan Pozsar, stratega degli investimenti presso la società di servizi finanziari Credit Suisse, che la scorsa settimana ha espresso il timore che Mosca possa creare un meccanismo di pagamento del petrolio in cambio di oro, in risposta al tetto massimo."La Russia non ha bisogno di un tale meccanismo, né è praticabile o probabile. La Russia accetterà solo rubli per qualsiasi vendita delle sue esportazioni di petrolio a paesi ostili, mentre accetterà altre valute forti da paesi amici. C'è anche la probabilità che accetterà "petro-yuan" cinesi e le rupie indiane per le loro importazioni di petrolio", ha detto l'esperto.Il vice primo ministro russo Alexander Novak, commentando la decisione dell'Occidente di introdurre il price cap, ha affermato che Mosca non lo accetterà.Il 5 dicembre l'Unione Europea ha fissato un prezzo massimo di 60 dollari al barile per il greggio russo.Anche le nazioni del G7 e l'Australia hanno fissato un tetto massimo per le esportazioni di petrolio russo a 60 dollari al barile. Lunedì, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che nei prossimi giorni il presidente russo Vladimir Putin firmerà un decreto sulle misure di ritorsione al prezzo massimo.

