https://it.sputniknews.com/20221214/ministro-degli-esteri-lavrov-il-lavoro-per-creare-partenariato-eurasiatico-piu-grande-va-continuato-16791645.html

Ministro degli Esteri Lavrov: il lavoro per creare partenariato eurasiatico più grande va continuato

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov parla della creazione di uno "spazio di scambio euroasiatico" nel campo dell'economia e della sicurezza. 14.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-14T15:40+0100

2022-12-14T15:40+0100

2022-12-14T15:40+0100

L'annuncio questo mercoledì da parte del ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov:"I lavori per la formazione di uno spazio continentale stabile, uno spazio di cooperazione economica pratica, nonché una sicurezza uguale e indivisibile devono essere continuati", ha affermato alla conferenza interpartitica internazionale "La scelta eurasiatica come base per rafforzare la sovranità ", conferenza organizzata dal partito Russia Unita."Non solo i Paesi dell'Eurasia, ma il mondo intero dovrebbe beneficiare della riuscita attuazione di questo progetto su larga scala", ha concluso il ministro.

